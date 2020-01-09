Reuters узнал версию западной разведки о причине крушения украинского Boeing

По итогам предварительного расследования причин крушения авиалайнера Boeing-737 компании «Международные авиалинии Украины», следователи исключили версию того, что самолет мог быть сбит ракетой.

Источник в спецслужбах Канады сообщил Reuters, что есть свидетельства технической неисправности в самолете, которая и привела к катастрофе. Вероятной причиной называется перегрев одного из двигателей самолета.

Украинский Boeing, на борту которого находились около 180 человек, упал почти сразу после взлета из аэропорта Тегерана утром 8 января.

Борт с экспертами Минобороны Украины отправился в Иран, где специалисты вместе со своими иранскими коллегами будут заниматься расследованием причин крушения авиалайнера.