В сериале «Сваты» появится новая юная героиня
Персонаж Валентины Будько, роль которой исполняет актриса Татьяна Кравченко, будет изображен также в детские годы.
© Фото: Кадр из сериала «Сваты»
В новом сезоне украинско-российского сериала «Сваты» появится новый детский персонаж. Создатели вводят в сюжет персонаж героини Валентины Будько в детстве.
Роль самой Валентины в многосерийном фильме исполняет Татьяна Кравченко. А вот ее героиню в детские годы сыграет юная украинская актриса Мария Тарасова.
Также в «Сватах» покажут сцены с молодыми Иваном и Валентиной Будько, роли которых исполнят Виктор Добронравов и Дарья Рыбак.
Кроме того, в сериале появится новый герой. Это директор сельского клуба Палыч, его воплотит на экране актер Михаил Трухин.