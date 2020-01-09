В сериале «Сваты» появится новая юная героиня

В новом сезоне украинско-российского сериала «Сваты» появится новый детский персонаж. Создатели вводят в сюжет персонаж героини Валентины Будько в детстве.

Роль самой Валентины в многосерийном фильме исполняет Татьяна Кравченко. А вот ее героиню в детские годы сыграет юная украинская актриса Мария Тарасова.

Также в «Сватах» покажут сцены с молодыми Иваном и Валентиной Будько, роли которых исполнят Виктор Добронравов и Дарья Рыбак.

Кроме того, в сериале появится новый герой. Это директор сельского клуба Палыч, его воплотит на экране актер Михаил Трухин.