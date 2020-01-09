В Букингемском дворце оценили желание принца Гарри сложить полномочия

Решение принца Гарри сложить с себя королевские полномочия будет осуществить довольно проблематично. Об этом заявлено в официальном Twitter-аккаунте Букингемского дворца.

«Мы понимаем их желание выбрать иной подход, но это сложные проблемы, проработка которых займет время», - говорится в сообщении.

Ранее герцог и герцогиня Сассекские, принц Гарри и Меган Маркл пояснили, что намерены сложить с себя королевские полномочия, желая стать финансово независимыми от монаршего дома.

Внук Елизаветы II и его жена хотят жить поровну в Великобритании и Северной Америке. По мнению супругов, это позволит им сосредоточиться на воспитании сына Арчи и запуске благотворительной организации.