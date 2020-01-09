Пока мама в душе: девочка прогулялась по карнизу пятого этажа на Тенерифе

Маленькая девочка не на шутку напугала постояльца отеля на Тенерифе. Мужчине удалось снять на видео опасный момент, когда из окна гостиницы, расположенной напротив, в буквальном смысле вышла маленькая девочка.

Инцидент произошел на уровне пятого этажа. К счастью, под окном находился узкий карниз. Ребенок спокойно опустил ноги на парапет и, как ни в чем не бывало, побежал вдоль стены. Добравшись до края здания, девочка развернулась и побежала обратно, спокойно вернувшись в свой номер через окно.

Как сообщил канал La Sexta, испанские полицейские уже установили родителей ребенка. Ими оказались граждане Финляндии, которые приехали на остров отдохнуть. В момент, когда их ребенок гулял по карнизу, они находились в душе.