Премьер Канады подтвердил версию о сбившей самолет ракете

Разведка Канады и ее союзников полагает, что украинский самолет Boeing 737 был сбит иранской ракетой типа «земля-воздух». Об это заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Он рассказал, что были обнаружены «важные данные о возможных причинах» крушения.

«Эти новости несомненно станут еще одним шоком для семей, которые и так страдают», - сказал он на пресс-конференции.

Трюдо добавил, что, возможно, попадание ракеты было неумышленным.

Информация о том, что разведка США и Ирака рассматривает версию о попадании ракеты иранских ЗРС, опубликовали СМИ.

По данным журналистов, ПВО могло быть активно в ожидании ответа на совершенную несколькими часами ранее атаку Тегерана на военные базы США в Ираке.

В иранской организации гражданской авиации назвали эту версию несостоятельной.