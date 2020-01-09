Премьер Канады подтвердил версию о сбившей самолет ракете
Разведка Канады и ее союзников полагает, что украинский самолет Boeing 737 был сбит иранской ракетой типа «земля-воздух». Об это заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Он рассказал, что были обнаружены «важные данные о возможных причинах» крушения.
«Эти новости несомненно станут еще одним шоком для семей, которые и так страдают», - сказал он на пресс-конференции.
Трюдо добавил, что, возможно, попадание ракеты было неумышленным.
Информация о том, что разведка США и Ирака рассматривает версию о попадании ракеты иранских ЗРС, опубликовали СМИ.
По данным журналистов, ПВО могло быть активно в ожидании ответа на совершенную несколькими часами ранее атаку Тегерана на военные базы США в Ираке.
В иранской организации гражданской авиации назвали эту версию несостоятельной.