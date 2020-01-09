Захарова отреагировала на резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой

Принятая сеймом Польши резолюция о равной ответственности Германии и СССР за развязывание Второй мировой войны показывает, как идеология может взять верх над правдой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя польский документ.

«Такое впечатление, что, как и во времена инквизиции, наука объявлена польским Сеймом ересью, а сторонники исторических фактов обвинены им в колдовстве. Вот так идеология побеждает правду», - отреагировала Захарова в Facebook.

Захарова напомнила, что историческая правда об итогах Второй мировой войны зафиксирована Нюрнбергским трибуналом. И если польский сейм сомневается в его решениях, это будет считаться попыткой пересмотра итогов войны.

Авторы резолюции, принятой польским сеймом, утверждают, что в начале Второй мировой войны виноваты «две тогдашние тоталитарные державы: гитлеровская Германия и сталинский Советский Союз».

Польские политики остро отреагировали на высказывание президента РФ Владимира Путина, который, выступая на расширенной коллегии Минобороны, назвал «сволочью и антисемитской свиньей» экс-посла Польши в Германии Юзефа Липского. Последний в свое время одобрил предложение Адольфа Гитлера в 1938 году выслать евреев в Африку и даже был готов поставить ему за это памятник.