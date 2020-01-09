Росавиация предупредила авиакомпании об угрозах при полетах на Ближний Восток

Федеральное агентство воздушного транспорта России предупредило авиакомпании об угрозах безопасности при полетах на Ближний Восток из-за боевых действий и эскалации общественно-политической ситуации в регионе.

В Росавиации призвали принять дополнительные меры безопасности при полетах в районе Персидского и Оманского заливов, а также в целом в ближневосточном регионе.

В ведомстве рекомендовали авиакомпаниям по возможности выбирать более безопасные маршруты, а также оценить готовность экипажа к потенциальным угрозам безопасности, передает РИА Новости.

Напомним, украинский Boeing 737, вылетевший из Тегерана в Киев, потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта. По официальным данным, погибли все 176 человек, находившихся на его борту.