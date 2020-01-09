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ЛНА продолжит бои за Триполи, несмотря на призывы РФ и Турции о перемирии

Ирина Егорова
23:00 09.01.2020
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган призвали конфликтующие стороны прекратить огонь 12 января в полночь.
ЛНА продолжит бои за Триполи, несмотря на призывы РФ и Турции о перемирии
© Фото: Amru Salahuddien Xinhua Globallookpress

Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара приветствует инициативу России и Турции по перемирию в Ливии, однако продолжит бои за Триполи.

«Командование ЛНА приветствует инициативу российского президента Владимира Путина, президента дружественного российского государства, направленную на установление мира. Усилия вооруженных сил в войне с террористическими группировками будут продолжены», - передает РИА Новости  заявление командования ЛНА.

По итогам совместных переговоров в Стамбуле 8 января Путин и Эрдоган приняли единую позицию по ливийскому урегулированию и призвали конфликтующие стороны прекратить огонь в полночь 12 января и сесть за стол переговоров.

12 декабря Халифа Хафтар объявил о наступлении для решающего сражения в Триполи в целях его освобождения. В начале января Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара взяла под контроль крупнейший ливийский город Сирт. 

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