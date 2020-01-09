Иран опроверг версию, что украинский лайнер по ошибке сбила ракета

В иранской организации гражданской авиации в четверг назвали несостоятельной версию о том, что потерпевший крушение под Тегераном украинский авиалайнер был сбит ракетой.

«С научной точки зрения невозможно, чтобы ракета сбила украинский самолет. Эти слухи нелогичны», - цитирует агентство ISNA слова главы организации Али Абедзаде.

Американский журнал Newsweek со ссылкой на источники в разведке, ранее сообщил, что украинский лайнер Boeing-737, вероятно, мог быть случайно уничтожен иранскими системами ПВО, так как были активны в связи с проведением в этот день ракетных атак по военным базам в Ираке, где дислоцировался военный контингент США.

В предварительном отчете о расследовании организации гражданской авиации иранской республики сказано, что возгорание лайнера произошло еще в воздухе и только потом он начал терять высоту и столкнулся с землей. Абедзаде уточнил, что перед трагедией пилоты попытались развернуть самолет в сторону аэропорта.

В качестве основных версий катастрофы называются также столкновение с беспилотником, разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам, взрыв внутри самолета в результате теракта. Группа специалистов из Украины ведут расследование на месте трагедии для установлении истины, а также идентификации и репатриации тел погибших.

Пассажирский самолет Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран - Киев, разбился в среду спустя две минуты после вылета из аэропорта. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.