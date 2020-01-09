Взрыв и разлетающиеся куски обшивки: видео момента крушения украинского Boeing в Иране
Видеозапись, сделанную с камер видеонаблюдения, выложил в соцсеть иранский пользователь.
© Видео: Heshmat Alavi, Twitter © Фото: Heshmat Alavi
Момент крушения украинского пассажирского Boeing зафиксировали камеры видеонаблюдения. Иранский пользователь Хешмат Алави опубликовал кадры в Twitter, на которых видно, что происходило в одном из жилых кварталов города Шахрияр, когда самолет ударился там о землю.
Сначала улицу озарила вспышка яркого света, а затем полетели горящие куски обшивки лайнера после того, как он взорвался. Воспламененные фрагменты разбросало по всей улице.
Напомним, трагедия случилась утром 8 января, когда авиалайнер Boeing-737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение к западу от Тегерана. Никто из пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту, не выжил.