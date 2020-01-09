СМИ: украинский авиалайнер могли по ошибке сбить иранские ЗРС

Украинский авиалайнер Boeing 737, разбившийся в среду в Иране, могли по ошибке сбить иранские зенитные ракетные системы, сообщает журнал Newsweek со ссылкой на источники в разведке США и Ирака.

По данным журналистов, самолет был сбит случайно, иранские ЗРС сработали, так как были активны в связи совершенной несколькими часами ранее атакой на военные базы в Ираке с американским военным контингентом.

США якобы зарегистрировали сигнал включения иранского радара и две инфракрасных вспышки пуска ракет ЗРК, после чего последовала вспышка от взрыва.

Телеканал CBS со ссылкой на источники в американской разведке также выразил предположение, что Boeing был сбит.

По информации экспертной группы Совета национальной безопасности и обороны Украины, которая ведет расследование на месте трагедии, есть еще и другие версии причины авиакатастрофы. Среди них - столкновение самолета с БЛА, разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам, взрыв внутри самолета в результате теракта.

Самолет Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран - Киев, разбился в среду спустя две минуты после вылета из аэропорта. Пилоты пытались развернуть воздушное судно в обратную сторону, но каких-либо сигналов о нештатной ситуации подано не было.

Сообщается, что два «черных ящика» повреждены. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады, Ирана и Украины.

Владимир Зеленский признал мировое сообщество помочь в расследовании причин авиакатастрофы.