Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента

Парламент Абхазии принял обращение к президенту Раулю Хаджимбе с предложением о его отставке для стабилизации обстановки в стране.

За проголосовали 19 депутатов, четверо - против и один воздержался.

Парламентарии считают, что смена президента нормализует обстановку в стране, сообщает «Sputnik Абхазия».

В четверг, 9 января, протестующие у здания администрации президента Абхазии потребовали отставки действующего главы республики. Как заявили в оппозиции, они недовольны не только последними событиями - перестрелкой в центре Сухума, но и низким социальным положением республики.

На акцию собралось около тысячи человек. Протестующие выбили окна, дверь и ворвались в здание.