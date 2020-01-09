Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента
Депутаты считают, что смена президента нормализует обстановку в стране.
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Парламент Абхазии принял обращение к президенту Раулю Хаджимбе с предложением о его отставке для стабилизации обстановки в стране.
За проголосовали 19 депутатов, четверо - против и один воздержался.
Парламентарии считают, что смена президента нормализует обстановку в стране, сообщает «Sputnik Абхазия».
В четверг, 9 января, протестующие у здания администрации президента Абхазии потребовали отставки действующего главы республики. Как заявили в оппозиции, они недовольны не только последними событиями - перестрелкой в центре Сухума, но и низким социальным положением республики.
На акцию собралось около тысячи человек. Протестующие выбили окна, дверь и ворвались в здание.