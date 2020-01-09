Киев в трауре: люди несут цветы в аэропорт после крушения Boeing-737

В аэропорту Борисполь у портретов погибших членов экипажа Boeing-737 уже гора из цветов, которые несут сюда потрясенные авиакатастрофой коллеги, родственники, и просто неравнодушные жители Киева и гости города.

Пилот авиакомпании «Международные авиалинии Украины» Юрий со слезами на глазах выразил соболезнования родным и близким погибших. Он рассказал, что был знаком со всеми членами экипажа упавшего в Тегеране самолета.

«Это очень тяжелая утрата для нас», - добавил мужчина.

Другой мужчина рассказал, что просто не смог смотреть о трагедии в новостях и решил приехать в аэропорт и возложить цветы в память о погибших.

Самолет Boeing-737 вылетел утром в среду, 8 января, из аэропорта Тегерана в Киев и начал терять высоту вскоре после взлета. На его борту находились около 180 человек, среди которых были пассажиры из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также 9 членов экипажа. Никто из них не выжил.