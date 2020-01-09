Глава парламента Абхазии госпитализирован с сердечным приступом
В Сухуме представители оппозиции митингуют возле здания администрации президента, требуя проведения новых выборов, так как не согласны с результатами прошедших в 2019 году.
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Спикера Народного собрания Абхазии Валерия Кварчия после заседания Совета Безопасности республики увезли в больницу.
«У спикера парламента случился сердечный приступ после совещания в Совбезе, его увезли на скорой помощи в больницу», - передает ТАСС.
На собрании обсуждались меры по преодолению кризиса в республике, который администрация президента назвала попыткой госпереворота.
На акцию оппозиции у администрации президента Абхазии собралось около тысячи человек. Протестующие выбили окна, дверь и ворвались в здание. Митингующие требуют отставки действующего главы республики Рауля Хаджимбы, который на прошедших в 2019 году выборах набрал большинство голосов и проведения новых выборов.