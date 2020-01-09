Глава парламента Абхазии госпитализирован с сердечным приступом

На акцию оппозиции у администрации президента Абхазии собралось около тысячи человек. Протестующие выбили окна, дверь и ворвались в здание. Митингующие требуют отставки действующего главы республики Рауля Хаджимбы, который на прошедших в 2019 году выборах набрал большинство голосов и проведения новых выборов.

В Сухуме представители оппозиции митингуют возле здания администрации президента, требуя проведения новых выборов, так как не согласны с результатами прошедших в 2019 году.

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