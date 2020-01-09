Трамп заявил, что Сулеймани готовил взрыв посольства США

Президент США Дональд Трамп заявил, что «устранение» иранского генерала Касема Сулеймани должно было произойти «очень давно», так как он якобы готовил взрыв одного из американских посольств.

«Скажу так: мы поймали настоящего монстра. Мы устранили его. Это должно было произойти очень давно. Мы сделали это, потому что они хотели взорвать наше посольство», - сказал Трамп во время выступления, трансляцию которого вел C-Span.

Он добавил, что в качестве еще одной причины убийства Сулеймани, является гибель и ранение американских военных за неделю до проведения операции, в результате которой погиб иранский генерал.

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен ранее озвучивал эту же причину убийства Сулеймани.

Глава «аль-Кудс» был убит 3 января во время ракетного авиаудара США в районе международного аэропорта Багдада. Ответственность за проведение этой операции взял на себя Пентагон, которую позже Иран признал террористической организацией и пообещал отомстить за убийство. Ответную операцию Иран провел 8 января, на следующий день после похорон генерала, выпустив ракеты по военным базам США в Ираке.

После атак Ирана, Вашингтон ввел «жесткие экономические санкции», которые будут в силе до момента, когда конфликтующая сторона не изменит своего поведения, заявил Трамп.