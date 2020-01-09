Труппе «Современника» представили нового худрука

Труппе «Современника» представили нового художественного руководителя театра Виктора Рыжакова. Как рассказали в пресс-службе, его официально представил коллективу глава столичного департамента культуры Александр Кибовский.

О назначении Рыжакова стало известно в конце декабря после смерти Галины Волчек. До руководства современником, он возглавлял Центр имени Всеволода Мейерхольда (ЦИМ) и почти двадцать лет преподает в Школе-студии МХАТ. Руководить ЦИМ после ухода Рыжакова будет его арт-директор Елена Ковальская.

Возглавлявшая «Современник» на протяжении почти полувека Галина Волчек умерла 26 декабря в возрасте 86 лет. Народную артистку СССР похоронили на Новодевичьем кладбище.