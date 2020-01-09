Чулпан Хаматова прокомментировала назначение нового худрука «Современника»
Имя нового главы театра стало известно накануне Нового года, сегодня Виктора Рыжакова представили труппе.
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Актриса и заместитель художественного руководителя Московского академического театра «Современник» Чулпан Хаматова прокомментировала назначение нового худрука Виктора Рыжакова.
«Я очень рада. Надеюсь, что как руководитель он будет очень талантливый», - сказала она «Звезде».
Имя нового главы театра стало известно 30 декабря 2019 года. К своим обязанностям Рыжаков приступил 4 января, сегодня его представили труппе «Современника».
Возглавлявшая «Современник» на протяжении почти полувека Галина Волчек умерла 26 декабря в возрасте 86 лет. Народную артистку СССР похоронили на Новодевичьем кладбище.