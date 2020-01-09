Момент взрыва на Ухтинском НПЗ попал на видео

На территории Ухтинского нефтеперерабатывающего завода в Республике Коми произошел взрыв и пожар. Он до сих пор не ликвидирован, но в администрации города уверили, что возгорание не представляет угрозы для жителей.

Момент взрыва был запечатлен камерами видеонаблюдения. На кадрах видно, что запись резко озаряется вспышкой.

«Звезде» уточнили подробности происходящего. ЧП произошло на объекте НПЗ компании «Лукойл», по адресу Заводская, 11.

«В 16.55 поступила информация о том, что случился пожар в Ухте. В 17.08 первая машина спасательного подразделения Ухтинского пожарно-спасательного гарнизона прибыла к месту инцидента. Возгорание было обнаружено в гидродепарафинизации дизельного топлива на установке», - прокомментировал пресс-секретарь регионального МЧС.

Общая площадь составила 1000 квадратных метров.

Для борьбы с огнем привлечены 86 человек техники и 24 единицы техники, сообщил пресс-секретарь.