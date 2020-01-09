«Здание тряхнуло»: очевидец рассказал о взрыве и пожаре на НПЗ в Ухте

Житель Коми рассказал «Звезде» о взрыве и пожаре на территории Ухтинского нефтеперерабатывающего завода. По словам Марка Амирова, во время хлопка, он находился в ванной и подумал, что в подъезде просто «кто-то громко хлопнул дверью». В курс дела ввел его друг, который в скором времени позвонил ему и попросил снять пожар с балкона.

«Я живу на восьмом этаже в двух-трех километрах от НПЗ. Я сейчас смотрю, там такой приличный пожар. После я вышел на улицу и увидел пожарные машины», - рассказал очевидец.

По его словам, пожар не потушен до сих пор.

«В момент взрыва я находился в офисе, здание и стол с компьютером затряслись», - рассказал другой очевидец Василий Михайлович.

Он работает в ТЦ «Ярмарка», который находится недалеко от НПЗ. Он подтвердил информацию о том, что всех людей из комплекса эвакуировали.

Администрации города сообщила, что пожар не представляет угрозы для жителей. Как сообщили «Звезде», площадь пожара достигла 1000 квадратных метров. По предварительной информации, пострадал один человек.