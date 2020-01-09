Ростуризм открыл горячую линию из-за ситуации на Ближнем Востоке

Ростуризм вместе с ассоциацией «Турпомощь» открыли горячую линию, где туристы могут обратиться за консультацией о ситуации с безопасностью в странах Ближнего Востока. Об этом говорится на сайте регулятора.

Чтобы уточнить информацию можно звонить по номеру телефона 8 (499) 678 12 03 с 09.00 до 21.00 по московскому времени.

В среду российский премьер-министр Дмитрий Медведев поручил нескольким ведомствам и спецслужбам провести анализ угрозы безопасности граждан России в Ближневосточном регионе. Также он дал поручение вице-премьеру Максиму Акимову, главе МИД РФ Сергею Лаврову, главе Минтранса Евгению Дитриху и министру экономического развития Максиму Орешкину до 10 января оценить безопасность полетов и туризма в государствах этого региона, учитывая случившиеся события.

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке обострилась после удара американцев в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате него погиб командующий спецподразделением «Аль-Кудс» КСИР Касем Сулеймани. В ответ на это Тегеран в ночь на 8 января с территории Ирана были выпущены ракеты по американским базам на западе Ирака. По информации иранских СМИ, атака стала местью за смерть Сулеймани.