Правительство установило размер штрафов за неоплаченный проезд по платной дороге

В Госдуму внесен проект поправок в КоАП, вводящий размер штрафов за неоплаченный проезд по платной дороге. Такие меры необходимы для внедрения системы free-flow, что означает «свободный поток», без шлагбаумов. При проезде пунктов взимания платы деньги автоматически будут списываться со счетов с помощью камер и бесконтактных транспондеров.

За неоплаченный проезд легковые автомобили будут оштрафованы на две с половиной тысячи рублей, а грузовые - на пять с половиной. Штраф отменят, если в течение 60 дней водитель погасит долг перед владельцем платной дороги.

Ожидается, что первой трассой, где применят новую технологию, станет Центральная кольцевая автомобильная дорога в Подмосковье.