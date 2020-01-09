Взрыв и пожар: кадры ЧП на Ухтинском НПЗ

На территории Ухтинского нефтеперерабатывающего завода в Республике Коми произошел взрыв, после чего начался пожар. Некоторые очевидцы сообщают о хлопке такой силы, что тряслись окна. На кадрах видно, что из-за пожара черное небо стало оранжевым.

По предварительной информации, пожар охватил площадь до 100 квадратных метров. Пострадал один человек, передает ТАСС.

Агентство уточнило, что на предприятии горела установка по переработке дизельного топлива.