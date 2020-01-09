В Абхазии заявили о попытке госпереворота

В администрации президента Абхазии назвали попыткой госпереворота события в Сухуме.

«Расцениваем происходящее как попытку государственного переворота», - цитирует его заявление «Интерфакс».

Агентство отмечает, что власть делает все от нее зависящее, чтобы удержать ситуацию в республике в конституционном русле.

Напомним, протестующие ворвались в администрацию президента Абхазии. В результате этого были выбиты окна и дверь. Участники митинга требуют отставки действующего главы республики Рауля Хаджимбы.

С призывом сложить президентские полномочия к Хаджимбе также обратилась политическая партия «Айтаира».