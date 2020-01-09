Посольство РФ призвало россиян избегать мест протестов в Сухуме

Российское посольство в Абхазии рекомендовало россиянам, которые находятся в Сухуме, избегать мест проведения протестов оппозиции. Об этом сказано в сообщении дипломатического представительства в Facebook.

В посольстве добавили, что следят за развитием ситуации в Сухуме, где сторонники оппозиции штурмуют администрацию президента.

В сообщении диппредставительства говорится, что обстановка в столице Абхазии, за исключением центра города, остается стабильной.

«Россиянам, находящимся в Сухуме, рекомендуется избегать места протестов», - отмечается в заявлении.

События в Сухуме в администрации президента Абхазии назвали попыткой государственного переворота.