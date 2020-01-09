Посольство РФ призвало россиян избегать мест протестов в Сухуме
В сообщении диппредставительства говорится, что обстановка в столице Абхазии, за исключением центра города, остается стабильной.
© Видео: apsny.today, Facebook © Фото: apsny.today, Facebook
Российское посольство в Абхазии рекомендовало россиянам, которые находятся в Сухуме, избегать мест проведения протестов оппозиции. Об этом сказано в сообщении дипломатического представительства в Facebook.
В посольстве добавили, что следят за развитием ситуации в Сухуме, где сторонники оппозиции штурмуют администрацию президента.
В сообщении диппредставительства говорится, что обстановка в столице Абхазии, за исключением центра города, остается стабильной.
«Россиянам, находящимся в Сухуме, рекомендуется избегать места протестов», - отмечается в заявлении.
События в Сухуме в администрации президента Абхазии назвали попыткой государственного переворота.