Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар-2»

Пока поклонники ждут продолжения оскароносного фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона, создатели картины заинтриговали их концепт-артами сиквела. По рисункам можно сделать вывод, как будут выглядеть новые части света планеты Пандора, а также ее обитатели.

Судя по изображениям «Аватара-2», джунгли на планете сменятся на что-то отдаленно напоминающее острова Океании. Премьера фильма ожидается в декабре 2021 года.

© officialavatar Twitter

Джеймс Кэмерон запланировал как минимум три продолжения своей культовой ленты, которая вышла в 2009 году. На протяжении десяти лет картина сохраняла статус самой кассовой в истории, однако затем уступила это звание последним «Мстителям».