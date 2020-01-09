Медведи проснулись и зацвели подснежники: неправильная зима «гуляет» по России

Россию захлестнуло аномальное тепло. Во многих регионах установилась погода, которая больше характерна для весны, несмотря на то, что на календаре 9 января.

В Крыму зацвели подснежники. На полуострове по-настоящему тепло и нет ветра. Жители Краснодарского края в январе открыли грибной сезон. А в красноярском зоопарке проснулся медведь.

В Сочи медведь тоже «забыл» впасть в спячку. В поисках зимы и снега косолапого обнаружили по пути на Красную Поляну автомобилисты.

А в Москве, напротив, погода установила первое зимнее достижение. Утро первого рабочего дня порадовало жителей и гостей столицы снегом. На ВДНХ высота снежного покрова составила шесть сантиметров, что является рекордом в нынешнем сезоне.