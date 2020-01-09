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МИД РФ прокомментировал призывы Трампа к выходу из иранской ядерной сделки

Ирина Егорова
16:51 09.01.2020
Во внешнеполитическом ведомстве в очередной раз заявили, что призывают к сохранению СВПД.
МИД РФ прокомментировал призывы Трампа к выходу из иранской ядерной сделки
© Фото: Stefani Reynolds, Consolidated News Photos, Globallookpress

Министерство иностранных дел России заявило, что не согласно с призывом американского лидера Дональда Трампа к странам-гарантам выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана.

«Если кого-то что-то не устраивает в тех договоренностях, то нужно, наверное, обсуждать целесообразность и возможность какой-то их корректировки, но уже будучи в рамках СВПД», - заявил РИА Новости собственный источник.

Представители внешнеполитического ведомства разделяют позицию Тегерана и в очередной раз попросили приложить усилия для сохранения соглашения и его устойчивой реализации. 

Также было отмечено, что США сами продвигали данные договоренности, которые Вашингтон лично подписал и которые были подкреплены резолюцией СБ ООН.

Американский лидер ранее заявлял, что страны-гаранты должны выйти из СВПД по иранской ядерной программе и начать работу над новым соглашением. Сам Вашингтон объявил о выходе из сделки 8 мая 2018 года.

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