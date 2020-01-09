Генерал КСИР назвал цель удара Ирана по американским базам в Ираке

Целью ракетного удара Ирана по военным объектам США в Ираке было не убийство солдат, а нанесение ущерба инфраструктуре. Об этом сказал командующий Воздушно-космическими силами КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджизаде.

«Мы не стремились убить кого-либо в ходе операции», - приводит его слова агентство Fars.

Напомним, в ночь на 8 января Иран объявил об операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты были выпущены по двум базам США в Ираке.

Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации анонсировал новые санкции против Ирана.