Израиль тонет: большая часть государства оказалась под водой

Проливные дожди, обрушившиеся на большую часть территории Израиля, привели к затоплению улиц городов и проезжих дорог. В Нагарии потоп длится уже два дня. В Ашдоде и Рош-ха-Аине наводнение началось ночью и продолжилось до утра четверга. Расположенные рядом с этими городами реки - Лахиш и Раба - вышли из берегов и разлились по окрестностям.

Как сообщает израильский новостной портал Ynet, в Рош-ха-Аине затоплены улицы, автомобили застряли в огромных лужах. Из-за разгула стихии спасатели работали всю ночь.

В поселке Гивати рядом с Ашдодом спасатели эвакуировали семью из затопленного дома.

В Тель-Авиве из-за мощного ливня и сильного ветра обрушились два балкона, но обошлось без пострадавших, сообщает Eurasia Daily.

На севере еврейского государства 40 тысяч детей не пошли в детсады и школы из-за ливней и угрозы затопления учебных помещений. Многие дороги в стране перекрыты с утра для движения транспорта.