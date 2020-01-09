Адвокат историка Соколова сообщил о его переводе в СИЗО

Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ Олег Соколов переведен в один из СИЗО Москвы из Центра психиатрии имени Сербского, где он проходил психолого-психиатрическую экспертизу.

«Экспертиза вошла в заключительную стадию, однако могут быть назначены дополнительные исследования», - рассказал РБК адвокат обвиняемого Александр Почуев.

Он добавил, что решение было принято врачами медицинского учреждения в канун новогодних праздников. По их мнению, дальнейшее содержание Соколова в условиях специализированного стационара нецелесообразно.

Обвиняемого перевезли в Москву 30 ноября прошлого года. Его арест продлен до 9 апреля.

По версии следствия, 63-летний доцент СПбГУ в ночь на восьмое ноября застрелил 24-летнюю аспирантку этого же вуза Анастасию Ещенко. Позднее Соколов расчленил ее тело и частично успел утопить его в реке Мойке.

Анастасия Ещенко была похоронена 16 ноября на родине - в станице Старовеличковской.