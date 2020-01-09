Эксперты Минобороны Украины вылетели в Иран
Иранская и украинская стороны договорились о сотрудничестве в расследовании причин крушения украинского авиалайнера в Тегеране.
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Борт с экспертами Минобороны Украины отправился в Иран после того, как там потерпел крушение украинский пассажирский Boeing-737.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.
Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что иранская и украинская стороны договорились о сотрудничестве в расследовании причин крушения украинского авиалайнера в Тегеране.
8 января авиалайнер Boeing-737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение. Погибли все пассажиры и девять членов экипажа, находившиеся на борту. Среди них были 63 гражданина Канады.