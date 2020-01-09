В Госдуму внесли законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в Сети

Правительство 9 января внесло в Государственную Думу на рассмотрение законопроект, в котором содержатся поправки в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающие ответственность за пропаганду наркотиков и психотропных веществ в интернете. Проект размещен в думской электронной базе данных.

За нарушение гражданину придется заплатить штраф от пяти тысяч до 30 тысяч рублей, должностному лицу - от 50 до 100 тысяч рублей. Если в правонарушении виновно юридическое лицо, размер штрафа составит от одного до полутора миллиона рублей, либо приостановление деятельности организации на 90 суток.

Также ответственность будут нести операторы связи и интернет-провайдеры за неисполнение обязанности по блокировке информации, к которой не был ограничен доступ по рекомендациям Роскомнадзора.

Актуальность введения новых поправок, согласно которым ужесточается ответственность именно в Сети, обусловлена ростом количества противоправных деяний в интернете.

«В целях пропаганды потребления наркотиков и размещения сведений о местах их приобретения злоумышленниками активно используются социальные сети, интернет-площадки популярных форумов, ресурсы крупных тематических сайтов, свободный доступ к которым имеет неограниченное число пользователей», - поясняют авторы.

За повторное правонарушение в течение года организации и должностные лица будут оштрафованы почти в двойном размере.