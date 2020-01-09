Авиакомпания «Россия» изменила маршруты из-за ситуации на Ближнем Востоке

Авиакомпания «Россия» скорректировала свои маршруты в облет Ближнего Востока, учитывая последние произошедшие там события. Теперь длительность полета в Объединенные Арабские Эмираты станет на два часа больше из-за временного облета Ирана и Ирака.

После рекомендаций Росавиации маршруты своих рейсов уже изменили S7, «Уральские авиалинии», «Победа», «Аэрофлот».

В ночь на восьмое января иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Иран выпустил ракеты по американским базам в Ираке. По заявлению президента США Дональда Трампа, в результате атак никто не пострадал.

Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» рухнул вскоре после вылета из аэропорта в Тегеране утром в среду, он направлялся в Киев. На борту потерпевшего крушение лайнера было около 180 человек, все они погибли.