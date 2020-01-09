Оппозиционеры прорвались в здание администрации президента Абхазии: видео

На акцию оппозиции у администрации президента Абхазии собралось около тысячи человек.

Как сообщает корреспондент издания Sputnik с места событий, часть участников акции прорвались через парадные двери в здание. Возле администрации наблюдаются локальные стычки между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов.

Сегодня в Верховном суде началось заседание кассационной инстанции по иску экс-кандидата в президенты Абхазии, лидера оппозиционной партии «Амцахара» Алхаса Квициниа. Он пытается оспорить решение о признании действительными результатов выборов главы государства.

Напомним, второй тур выборов президента в Абхазии состоится восьмого сентября. Его победителем стал Рауль Хаджимба, который, согласно подсчетам ЦИК, набрал 47,39% голосов. По официальным данным, за Алхаса Квициния отдали свои голоса 46,17% избирателей.

Лидер партии «Амцахара» отказался признать результаты выборов и 11 сентября обратился с иском против ЦИК в Верховный суд. 20 сентября иск был отклонен. После этого Квициниа подал кассационную жалобу на решение Верховного суда.