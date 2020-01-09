Ди Каприо спас мужчину, который 11 часов провел в открытом море

Леонардо Ди Каприо во время отдыха на яхте в Карибском море вытащил из воды 24-летнего француза, находившегося в воде 11 часов.

Актер отправился на поиски выпавшего пассажира после того, как получил сигнал бедствия от капитана круизного лайнера по рации.

Отмечается, что на тот момент яхта Ди Каприо оказалась единственной, которая отозвалась на экстренное сообщение.

Обнаружить мужчину удалось лишь через несколько часов - пострадавший из последних сил подавал сигналы и пытался руками привлечь к себе внимание.

«Я должен был умереть», - цитирует француза The Sun.

После чудесного спасения пострадавшего накормили, предоставили одежду, а после передали сотрудникам береговой охраны. В свою очередь, он неоднократно поблагодарил актера.