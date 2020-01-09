Новый глава «Аль-Кудс»: Иран продолжит курс, проводимый Сулеймани

Новый глава иранских сил «Аль-Кудс» Исмаил Гаани заявил, что Тегеран продолжит курс, который вел убитый генерал КСИР Касема Сулеймани.

«Мы продолжим идти по этому светлому пути с силой», - приводит слова Гаани информационное агентство Reuters.

Он также отметил, что ракетные удары, которые нанес Иран по американским базам в Ираке, вытеснят США из региона.

Сулеймани был убит во время ракетного авиаудара США в районе международного аэропорта Багдада 3 января. Ответственность за проведение этой операции взял на себя Пентагон.

Восьмого января Иран провел спецоперацию «Мученик Сулеймани», ставшую ответом на убийство генерала. В ходе нее 15 баллистических ракет ударили в районы двух военных баз США на территории Ирака.