Киев назвал несколько версий гибели украинского Boeing в Иране

СНБО не исключает, что причиной крушения украинского Boeing в Иране стало поражение зенитной ракетой. В Тегеране утверждают, что причиной стало возгорание двигателя.

Киевом рассматриваются четыре ключевые версии катастрофы самолета, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщает «Цензор.нет».

Речь идет о следующих версиях: поражение самолета зенитной ракетой; столкновение с беспилотником или другим объектом; разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; взрыв внутри самолета в результате теракта.

В состав украинской государственной комиссии по расследованию вошли специалисты, которые участвуют в расследовании крушения малайзийского Boeing в небе над Донбассом в 2014 году. Как заявил Данилов, наработки по делу MH17 будут полезны для установления истины о гибели воздушного судна в Иране.

Самолет «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение в ночь на 8 января; все, кто находился на борту погибли. Катастрофа случилась после ракетной атаки Ирана по военным базам в Ираке, которыми пользовались американцы.

Разбившийся Boeing 737 был выпущен в 2016 году, МАУ получила его с завода. Самолет проходил последнюю проверку 6 января. Командиром лайнера был Владимир Гапоненко, который имел 11,6 тысяч часов налета, почти все из которых на Boeing 737.