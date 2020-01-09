Как продлить жизнь на десять лет: рекомендации ученых

Ученые из Гарвардского университета и Амстердамского университета прикладных наук выяснили, что здоровое питание и регулярные физические нагрузки могут продлить жизнь человека на десять лет.

Специалистами был проведен эксперимент, в котором приняли участие свыше 100 тысяч человек в возрасте 50 лет. На момент начала научной работы у добровольцев не было никаких заболеваний. За их состоянием следили более 20 лет. Потом исследователи обратили внимание на то, у кого из участников появилось сердечно-сосудистое заболевание, возникли диабет или рак, а также на то, в каком возрасте появился недуг и сколько времени человек прожил.

Ученые выяснили, что заболевания появлялись из-за нездорового питания, курения, употребления «умеренных» доз алкоголя, избыточного веса и низкой физической активности.

Женщины, которые регулярно занимались спортом, не имели вредных привычек и правильно питались, прожили в среднем 84,4 года, а те, кто должным образом не следили за своим здоровьем - 73,7 года. Среди мужчин с такими привычками эти показатели составили 81,1 года против 73,5 года. Опубликованы результаты исследования в издании British Medical Journal.