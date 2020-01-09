На Чукотке был найден живым пропавший в декабре оленевод

Бригадир оленеводческой бригады «Пионер», который пропал 21 декабря на Чукотке, найден живым.

Сообщается, что мужчина еще утром выехал в село Рыркайпий, но из-за ухудшения погодных условий сбился с пути.

В его поисках принимали участие наземные поисковые группы и вертолет, благодаря которому был совершен облет предполагаемого маршрута бригады.

Обнаружить оленевода удалось в 200 километрах от места назначения в небольшом домике.

«Сбившийся с пути оленевод провел 16 дней без еды в балке в 200 км к северо-востоку от ближайшего населенного пункта, отапливая домик подручными материалами», - говорится в сообщении администрации городского округа Эгвекинот.

Уточняется, что общее состояние мужчины удовлетворительное, однако ему все равно может потребоваться консультация врачей.