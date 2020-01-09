Кабмин утвердил план приватизации на 2020-2022 годы

Правительством утверждены план и ключевые направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.

В распоряжении, которое опубликовано на сайте кабинета министров, предусматривается приватизация находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия РФ в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны.

В 2020-2022 годах в федеральный бюджет будет поступать по 3,6 миллиарда рублей, которые получены от приватизации крупнейших организаций - лидеров в своей сфере.

На итоговом заседании 25 декабря правительство рассмотрело и одобрило план приватизации: в программу включены 293 предприятия, в их числе семь крупных активов - ВТБ, «Алмазювелирэкспорт», «Росспиртпром», «Совкомфлот», Махачкалинский и Новороссийский морские торговые порты и Кизлярский коньячный завод.