Две ракеты упали в зеленой зоне Багдада

Две ракеты «Катюша» упали в зеленой зоне Багдада, где расположены правительственные учреждения и посольства. Как сообщили в пресс-службе иракских органов безопасности, в результате инцидента никто не пострадал.

«Две ракеты "Катюша" упали в зеленой зоне, жертв нет», - говорится в сообщении в Twitter.

Журналисты новостных агентств и телеканалов, находящиеся в столице Ирака, сразу отреагировали на событие и стали снимать видео и делать прямые включения на фоне звучащих сирен воздушной тревоги.