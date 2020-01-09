Две ракеты упали в зеленой зоне Багдада
В иракский столице были слышны сигналы воздушной тревоги.
© Видео: SarwanBarzani_, Twitter © Фото: SarwanBarzani_, Twitter
Две ракеты «Катюша» упали в зеленой зоне Багдада, где расположены правительственные учреждения и посольства. Как сообщили в пресс-службе иракских органов безопасности, в результате инцидента никто не пострадал.
«Две ракеты "Катюша" упали в зеленой зоне, жертв нет», - говорится в сообщении в Twitter.
Журналисты новостных агентств и телеканалов, находящиеся в столице Ирака, сразу отреагировали на событие и стали снимать видео и делать прямые включения на фоне звучащих сирен воздушной тревоги.