Опубликованы первые результаты расследования крушения украинского лайнера в Тегеране

Упавший в Тегеране украинский Boeing 737-800 незадолго до катастрофы развернулся и попытался вернуться в аэропорт. Об этом говорится в предварительном отчете о расследовании организации гражданской авиации иранской республики.

В нем уточняется, что самолет успел набрать высоту, после чего пропал с радаров.

Также в документе сообщается о том, что возгорание лайнера произошло еще в воздухе и только потом он начал терять высоту и столкнулся с землей.

«Перед трагедией лайнер развернули обратно в сторону аэропорта, однако члены экипажа ни о каких внештатных ситуациях диспетчерам не сообщили», - заявил глава организации Али Абедзаде.

Это подтверждают и кадры очевидцев, на которых хорошо видно, как в небе сначала появляется небольшая вспышка яркого света, а затем происходит масштабный взрыв.

На данный момент специалисты продолжают работу над расшифровкой черных ящиков.

Пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение 8 января. На борту находились 168 пассажиров и девять членов экипажа, выживших нет.