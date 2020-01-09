В Москву придет «еврозима»

В Москве установится «еврозима». Об этом рассказал «Звезде» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодняшний утренний снегопад в столичном регионе - это первый звоночек к тому, что наблюдается плавный процесс перехода от “крымской зимы” (когда мы наблюдали экстремальные оттепели, порой доходящие до абсолютно рекордных показателей максимальной температуры) на “еврозиму” (станет прохладнее) - это позволит снежному покрову медленно накапливаться и на следующей неделе выйти на показатели 5-10 сантиметров, местами до 10-15 сантиметров», - рассказал он.

Дневные показатели термометров будут колебаться около нулевой отметки, днем будут наблюдаться «слабые минусы». В ночь на воскресенье воздух будет остывать до -2…-7 градусов, местами до -10 градусов.