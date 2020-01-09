Москвичам напомнили о правилах безопасности на замерзших прудах

На водоемах Москвы из-за аномального тепла в декабре не образовался ледяной панцирь, поэтому спасатели рекомендуют жителям столицы соблюдать правила безопасности.

«Не стоит выходить на лед при плохой видимости, в снег или дождь, так как лед может неплотно соединяться с сушей, поэтому с берега надо спускаться осторожно», - говорится в заявлении на сайте мэра Москвы.

Отмечается, что самыми опасными местами на льду являются площадки, покрытые толстым слоем снега, чистые прогалины на снежном покрове, а также места с вмерзшими в лед растениями.

Начальник пожарно-спасательной службы района Строгино Владимир Ерошин уточнил, что для проверки толщи льда необходимо использовать палку или пешню, при этом простукивать поверхность следует перед собой шаг за шагом.

«Также стоит обратить внимание на цвет: прозрачный лед с зеленоватым оттенком уже можно считать безопасным, это значит, что его толщина достигла 7 см. Но лучше всего дождаться, пока толщина ледяного панциря достигнет 13 см», - сказал Ерошин.

В целях безопасности при движении по водоему необходимо пользоваться проложенной лыжней, а в случае перехода группой следует двигаться друг за другом на расстоянии 5-6 метров.

«Постарайтесь избавиться от всех тяжелых вещей, широко раскиньте руки, обопритесь о край полыньи и медленно, ложась на живот, наползайте на край льда грудью или спиной, поочередно вытаскивая на поверхность ноги», - уточняется в материале.

Отмечается, что для профилактики обеспечения безопасности на прудах и озерах в усиленном режиме дежурят сотрудники поисково-спасательной службы.