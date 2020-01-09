Как восстановиться после длительных праздников: советы врача

Российские врачи рассказали, как вернуться в рабочий режим после новогодних праздников. Утро эксперты призывают начинать с теплого душа, зеленого чая и шоколада. А в течение дня не рекомендуется нагружать себя большим количеством задач. Лучше всего входить в рабочий ритм постепенно. Можно даже устроить себе небольшие разгрузки в питании.

«Старайтесь изменить свое питание. Сделать его, как ни странно, более частым, добавьте легкой еды - нежирные сорта мяса, рыба, птица, уберите углеводы, радуйтесь жизни, мыслите позитивно, ведь работа - это возможность встретиться с коллегами, рассказать им о своих новогодних праздниках», - сказала врач-терапевт высшей категории Елена Карякина.

Она также посоветовала заниматься спортом. По словам медика, зимой людям не хватает серотонина - гормона радости, всего 30 минут занятий спортом увеличивают его уровень в крови в 5-7 раз.