WP: Иран пытался нанести минимум ущерба США при ракетных ударах

Власти иранской республики заблаговременно выверяли ракетные удары по базам Соединенных Штатов в Ираке, чтобы пострадало как можно меньше американских военных. Об этом пишет газета The Washington Post, ссылаясь на источник в администрации США.

Он рассказал, что предварительный список объектов, по которым могут нанести удары, Вашингтону был известен еще днем 7 января, однако точная информация от иракских властей им была предоставлена за несколько часов до атаки.

«Это позволило иранцам сохранить лицо, а обеим сторонам отступить от края войны», - цитирует издание собеседника.

Накануне Дональд Трамп заявил, что при ракетном ударе никто не пострадал - ни военные США, ни граждане Ирака.

Также были опубликованы кадры со спутника, на которых запечатлены последствия от ракетных ударов.

Спецоперация «Мученик Сулеймани», ставшая ответом на убийство генерала КСИР Касема Сулеймани, была проведена 8 января - 15 баллистических ракет ударили в районы двух военных баз Соединенных Штатов в Ираке.