Опубликованы новые кадры крушения украинского самолета в Иране

В Сети появилось новое видео момента падения в Тегеране Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», в результате которого погибли все пассажиры и члены экипажа.

На кадрах отчетливо видно, как внезапно в небе появляется небольшое яркое пятно, после чего плавно спускается к земле и происходит огненная вспышка.

Накануне очевидец трагедии сообщил, что самолет упал в 20-30 метрах от домов в парке Лале, снеся ограждение футбольного поля, после чего произошел взрыв и самолет загорелся.

Находившиеся на борту - 168 пассажиров и 9 членов экипажа - погибли.

По поручению президента Украины Владимира Зеленского был создан оперативный штаб при СНБО для расследования обстоятельств произошедшего.

Также стало известно, что в расследовании причин крушения украинского авиалайнера Иран и Украина будут участвовать вместе.