Зеленский пообещал провести тщательное расследование авиакатастрофы в Иране

Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал жителям страны провести тщательное и независимое расследование авиакатастрофы украинского лайнера в Иране.

«Приоритетом для Украины является установление причин авиакатастрофы. Для этого будет проведено детальное и независимое расследование в соответствии с нормами международного права», - сказал он в обращении к народу.

Зеленский ожидает, что украинские специалисты, которые прибыли в Иран 9 января, подключатся к работе комиссии, в том числе по расшифровке записей бортовых самописцев. В состав комиссии в случае необходимости могут быть включены и другие эксперты из профильных ведомств. Они будут проводить идентификацию и репатриацию погибших украинцев.

Президент отметил, что у него состоится телефонный разговор с иранским лидером по усилению сотрудничества с Украиной для установления истины. Также он призвал международное сообщество, в том числе Канаду, присоединиться к расследованию обстоятельств трагедии.

Зеленский порекомендовал украинским гражданам воздержаться от посещения данного региона, а также попросил воздерживаться от спекуляций до того, пока не будет обнародована официальная информация комиссии по расследованию катастрофы.