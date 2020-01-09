Сирийский визит: как прошла встреча Путина и Асада в Дамаске

Владимир Путин накануне прибыл в Дамаск, где в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу посетил командный пункт группировки российских войск.

Визит проходил в обстановке строжайшей секретности. По пути в столицу Сирии президентский борт сопровождали российские военные истребители. Поэтому, спустившись с трапа, Владимир Путин и Сергей Шойгу садятся в обычный внедорожник и едут по пробкам. Зато есть время посмотреть на город, где уже, к счастью, постепенно забывают звуки разрывов снарядов.

В командном пункте их встречал президент Республики Башар Асад. Владимир Путин поздравил всех военнослужащих с праздниками - Новым Годом и Рождеством, и поблагодарил их за службу.

Из-за особого режима секретности ни на встречу в командном пункте, ни на двусторонние переговоры Владимира Путина и Башара Асада журналистов не берут. Поэтому работу звукоинженера все это время выполняет пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Лидеры двух стран заслушали доклады военных и обсудили планы по ликвидации террористов в провинции Идлиб. Башар Асад отметил, что и без карты боевых действий видно, как помогли Сирии российские военные - 90% ее территории уже свободна от террористов.

«Два года назад здесь, в районе, котором вы сейчас находитесь, на наши головы без остановки падали снаряды. А сегодня, когда вы приехали и увидели все собственными глазами, вам не нужна карта с военной обстановкой, потому что вы видите, как возвращается мирная жизнь. Это самый лучший показатель наших успехов», - отметил Башар Асад.

«За прошедший год сделано немало. Военнослужащие военной полиции успешно действовали на Голанских высотах, В Пальмире, Алеппо. Летчики ВКС РФ ведут разведку и оказывают авиационную поддержку действиям сирийской армии. Совместные действия позволяют ликвидировать наиболее опасных главарей», - поддержал коллегу Путин.

Когда Путин и Асад вышли из командного пункта, они сели в один автомобиль. По дороге президент Сирии показывал на стоящиеся дома: туда, где еще недавно была война, возвращается мирная жизнь.

Делегация приехала в Омейядскую мечеть - одну из старейших в мире. Здесь хранятся мощи Иоанна Крестителя - святого, которого почитают и христиане, и мусульмане. Путин подарил священнослужителям коран XII века, и вместе с Асадом отправился в древний православный собор Девы Марии -резиденцию Антиохийского патриарха. Здесь они вместе зажгли свечи и почтили память тех, кто отдал жизни за освобождение Сирии от террористов.

Первым официальным мероприятием наступившего 2020 года в графике Владимира Путина был запланирован визит 8 января в Стамбул, но президент России решил начать год чуть раньше и с Сирии. Однако после отправился в Турцию, где принял участие в запуске газопровода «Турецкий поток».