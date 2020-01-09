Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских полномочий

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл, сообщили о намерении сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи. Об этом они написали в своем аккаунте в Instagram.

В заявлении герцога и герцогини Сассекский также говорится, что они хотят добиться финансовой независимости от монаршего дома, но при этом пообещали продолжать полностью поддерживать королеву.

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Кроме того Гарри и Меган намерены жить не только в Великобритании, но и в Северной Америке, что, по их словам, позволит воспитать их сына в королевских традициях, но предоставит возможность запустить свою благотворительную организацию.

Принц Гарри и Меган отметили, что продолжают сотрудничать с королевой, принцем Чарльзом и принцем Уильямом.